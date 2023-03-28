İkinci tohum-takas etkinliği yapıldı

Yeryüzü Tohumları İnisiyatifinin düzenlediği ikinci tohum takas etkinliği, 25 Mart Cumartesi günü Doğanköy’de The Potting Shed Garden Center’de düzenlendi.Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’nden yapılan açıklamaya göre ekolojik tarım, organik tarım, permakültür ve atalık tohum ile ilgilenenlerin bir araya geldiği etkinlikte, katılımcılar kendilerini tanıtıp, ekolojik tarım deneyimlerini paylaştı.İnisiyatif ve katılımcılar zehirsiz doğal tarıma dair görüşlerini, üreticilere güven duyabilecekleri “toplum destekli tarım" modelini, sertifikali organik tarım yerine toplum destekli tarımın Kıbrıs’ta olabilirliği üzerine görüşlerini paylaştı, küçük ve yerel çiftliğin önemi vurgulandı.Sohbet sonrasında tohum takası gerçekleşirken, tohum envanter çalışmaları çerçevesinde tohumların kayıtları yapıldı, tohum alındı, dağıtıldı, kayıt ve ayrıştırma işlemi etkinlik boyunca sürdü.Üretime ilgisi olan bölge halkının yanında Girne civarında yaşayan yabancılar da etkinliğe ilgi gösterdi.