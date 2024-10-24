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İki gün devam edecek "Girne Rallisi" Cumartesi başlıyor

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İki gün devam edecek "Girne Rallisi" Cumartesi başlıyor
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2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yedinci yarışı iki günlük program ile devam edecek.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Belediyenin katkıları ve Prowin Exchange sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Girne Ralli’si, 26 Ekim Cumartesi “Şehir İçi Etabı” ile start veriyor.



Saat 17.00’de fotoğraf çekimiyle devam edecek etkinlik, 18.00’de Start Seremonisi, 18.30’da Drift Show ve 18.45’de Ralli Geçişi ile devam edecek.


27 Ekim Pazar günü “Serdarlı – Tirmen Toprak Etabı”nın hayat bulacağı yarışın ödül töreni ise Pazar saat 16.00’da Girne Antik Liman’da (Turizm Danışma Ofisi önü) gerçekleşecek. Etkinlik, ayrıca Dance FM’den canlı yayınlanacak.
 
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