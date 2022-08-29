İbrahimoğlu’nun evinde diktiği bayrak Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne hediye edildi

Amber İbrahimoğlu’nun İngiliz sömürge döneminde evinde diktiği bayrak Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne hediye edildi

Amber İbrahimoğlu, İngiliz sömürgesi yıllarında, bayrak kullanılmasının yasak olduğu dönemde evinde diktiği Türk bayrağını bugün düzenlenen törenle Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne hediye etti.



Düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.



Tatar: "Kıbrıs Türk kadınının örnek çabası..."



Amber İbrahimoğlu, törende bayrağı Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük’e teslim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, İngiliz sömürge döneminde Türk bayrağının asılmasının yasak olduğu günlerde, Amber İbrahimoğlu’nun el emeği göz nuru ile diktiği bayrağı bugün müzeye teslim ettiğini belirterek, “Ne mutlu ki bu bayrak bugün bu müzeye teslim ediliyor” dedi.

Tatar, Türklüğün ve bayrağın o yıllarda da dahil her zaman korunduğunu dile getirerek, “Dr. Fazıl Küçük, ‘Biz Türkiye’siz bu topraklarda varlığımızı sürdüremeyiz’ demişti. Bu bayrağın bugün buraya teslim edilmesi çok büyük anlam taşıyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin İngiliz sömürge döneminde bu topraklarda varolmak için gösterdiği çabalara vurgu yapan Tatar, “Kıbrıs Türk kadınının örnek bir çabasıdır bu bayrak...” dedi.

Tatar, bugün ülkede barış huzur ve güven içinde yaşanıyorsa bunun şehitlerin, gazilerin ve kahramanca mücadeleyi sürdürenlerin sayesinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’e de rahmet diledi.



Küçük: "Sizlerin mücadelesi neticesi bu topraklarda özgürce yaşıyoruz"





Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de bayrağı teslim alırken yaptığı konuşmada, İbrahimoğlu’na hitaben “Sizlerin verdiği mücadele neticesinde bu topraklarda özgürce yaşıyoruz” dedi.

Bayrağın satın alınması veya dikilmesinin yasak olduğu günlerde dikilen bu bayrağın önemine vurgu yapan Küçük, “O zor günlerde Türklüğümüzü asla unutmadık. Bu bayrağın yerinin burası olduğunu düşündüğünüz için teşekkür ederiz, sizlere minnettarız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Küçük tarafından İbrahimoğlu’na teşekkür plaketi sunuldu.

