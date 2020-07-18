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HERDAİMDOSTLAR’DAN, DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUMURTLAMA YAPTIĞI SAHİLDE TEMİZLİK

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HERDAİMDOSTLAR’DAN, DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUMURTLAMA YAPTIĞI YAKLAŞIK 800 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DAÜ BEACH CLUB /GLAPSİDES ARASINDA KALAN SAHİLDE TEMİZLİK

HERDAİMDOSTLAR’DAN, DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUMURTLAMA YAPTIĞI SAHİLDE TEMİZLİK
18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:07

Herdaimdostlar, deniz kaplumbağalarının yumurtlama yaptığı yaklaşık 800 metre uzunluğundaki DAÜ Beach Club/Glapsides arasında kalan sahilde bu sabah temizlik yaptı.

Herdaimdostlar Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının denizleri deniz analarından temizleyen kaplumbağaların nesillerini sürdürmelerine kolaylık sağlamak olduğuna dikkat çekerek, kaplumbağaların plastikleri deniz anası sanarak yuttuğunu ve bunun yaşamlarını yitirmesine sebep olduğunu söyledi.

Söz konusu sahilde kum zambakları, kum sarmaşıkları ve kum zakkumlarının da yaşadıklarına işaret eden Şentuğ, özellikle kum zakkumlarının adada sadece bu bölgede bulunduğunu, bu sebeple sahile titizlikle bakılarak, araçların girmesinin önüne geçilmesi ve kirlilik yaratan konaklamalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Şentuğ, bitkiler ve hayvanlara saygı gösterilerek, doğanın korunması gerektiğini belirterek, bunun  sadece devletin görevi değil, tüm yurttaşların da görevi olduğunu kaydetti.

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