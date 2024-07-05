Her Daim Doğa Dostları sahil bitkileri gözlem ve fotoğraflama etkinliği düzenliyor

Her Daim Doğa Dostları Grubu, yarın sabah sahil bitkileri gözlem ve fotoğraflama etkinliği düzenliyor.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlikle, sahil ekosistemine ilgiyi artırmak, bitki çeşitliliğini tanımak ve çevre bilincini geliştirmek amaçlanıyor.

Halka açık etkinliğe katılmak isteyenler yarın sabah 06.30’da DAÜ Beach Club’da buluşmaya çağırıldı.

