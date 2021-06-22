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Hem sahil hem de ruhlar arındı

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Akdeniz Sahili Caretta Beach Restaurant, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, OGGA Team Amatör Balıkçılık, Medi Foundation ve Rhythm of Breath önderliğinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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Hem sahil hem de ruhlar arındı

Nevin Ersoy ve Güler Taşdemir ile birlikte gerçekleştirilen sahil temizliği, nefes terapisi ve yoga etkinliği katılımcılara keyifli ve huzurla dakikalar geçirtti. Etkinlikten çok mutlu olduklarını söyleyen katılımcılar, “Hem çevreyi temizledik hem de içimizi rahatlattık” ifadelerini kullandı. Hafta sonu sahilde yapılan etkinliğe yoğun katılım olduğu gözlendi.
 
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