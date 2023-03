“Hekim eksiklikleri dayanılmaz boyutta”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Şükrü Onbaşı, kamu sağlık merkezlerinde hekim eksikliklerinin dayanılmaz boyutlara ulaştığını vurguladı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Şükrü Onbaşı, kamu sağlık merkezlerinde hekim eksikliklerinin dayanılmaz boyutlara ulaştığına işaret etti.

Onbaşı, bazı branşlarda hizmetlerin eksiklikler nedeni ile aksayarak yürütülemediğini, hatta bazı branşların son istifalardan sonra kapandığını ifade ederek, ülkede, üçüncü basamak sağlık hizmeti veren tek merkez olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde endokrinoloji ve gastroenteroloji uzmanı olmadığını, romatoloji, hematoloji ve nefroloji servislerinde de sadece birer uzman bulunduğunu belirtti.

Onbaşı şöyle devam etti:

“Global bir kriz olan ilaç eksikliği her yönü ile her alanda hissedilirken en çok da onkolojik hasta gruplarını etkilemektedir. Özellikle hormonoterapi ve immunoterapide kullanılan ilaçların kesintisiz tedariki hayati öneme sahiptir. Sadece özellikli ilaçlar değil basit ağrı kesici ve antibiyotiklerin de eksikliği hekimlerle hastaları karşı karşıya getirmektedir. Bu sorunun bir an önce çözülmesi temennimizdir.

Ameliyathanelerin ve servislerin kapasitelerinin yetersizliği ve doluluğu nedeni ile genel cerrahi, ortopedi, plastik cerrahi ve göğüs cerrahisi gibi branşlar aylar sonraya ameliyat randevusu verebilmektedir. Ameliyathanelerin artan cerrahi branş uzmanlarına cevap verecek şekilde, her yönü ile geliştirilip artırılmasını talep ediyoruz.”