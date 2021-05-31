Hayvancıların eyleminde arbede

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri bugün gerçekleştirdikleri araçlı eylem sırasında Meclis’e girmek isteyen eylemciler ve polis arasında arbede yaşandı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektördeki sıkıntılara yönelik hükümete ilettikleri 6 maddelik taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle bugün Lefkoşa’da araçlı eylem gerçekleştirdi.

Eylemciler, traktörler ve iş araçlarıyla, Tarım Bakanlığı önünde bazı araçları bırakarak yolu kapattı, ardından Meclis önüne gelerek korna ve sloganlarla Meclis’e seslendi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde, zaman zaman Meclis’e girmek isteyen eylemciler ve polis arasında arbede yaşandı.



EYLEMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Meclis önünde konuşan Hayvan Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, diğer sektörlere ve sivil toplum örgütlerine seslenerek, “Zamlara karşı tüm sektörlerin sesini duyurmak için buradayız” ifadelerini kullanarak, eylemin ilerleyen günlerde artarak devam edeceğini duyurdu.

NAİMOĞULLARI: “İŞİN SONUNA GELDİK.. KINA YAKSINLAR”

“Para istemek için değil, zamları geri almak için eylem yaptıklarını” ifade eden Naimoğulları, “hayvancının taleplerine karşı Başbakan ve Tarım Bakanı’nın sürekli olarak “para yoktur” cevabını verdiklerini, hayvancının sütü ve hayvanı bedavaya alınmasına karşın, hayvancının giderlerine sürekli zam geldiğini” ifade etti ve “Bizimle dalga geçiyorlar” dedi.

“Bu insanların canı yandı. Bu işin sonuna geldik. Bütün sektörleri bitirdiler, en büyük sektör hayvancıyı da bitirdiler. Kına yaksınlar” diyen Naimoğulları, yıllarca harcadıkları emeklerin sıfırlandığını belirtti ve “Habire zam, habire zam… Nereye gideceğiz? Para ödemezsiniz, zam yaparsınız. Bunların tek derdi koltuk. Şov peşindeler. Bizim derdimiz eylem değil. Pandemi ortamında, sıcağın içerisinde, işini bırakıp burada olmayı kim ister? Bizim derdimiz gelecek ve ekmektir” diye konuştu.

ÖZYİĞİT: "YERDEN GÖĞE KADAR HAKLISINIZ"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eylemcilerin yanına gelerek, “Hükümet sizleri desteklemek zorundadır… Bu hükümet koltukta nasıl daha fazla oturur onun uğraşındadır. Bir an önce bu hükümetten kurtulmak ve sizlerin istediği, sizleri destekleyecek bir hükümete ihtiyaç vardır” diye konuştu.

ANGOLEMLİ: "EYLEM YAPMAZSANIZ, HAKKINIZI ALAMAZSINIZ. MÜCADELENİZE DEVAM EDİN"

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de eyleme destek belirterek, “Eylem yapmazsanız, hakkınızı alamazsınız… Bunlar başka dilden anlamaz. Mücadelenize devam edin, mutlaka başaracaksınız” ifadelerini kullandı.



Hayvancılar Birliği’nin 6 maddelik talepleri şu şekilde:

1. Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan % 55’lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının ödenmesi,

2. Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar artırılmaması,

3. Koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılması,

4. 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi,

5. Keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesi,

6. Bakan Çavuşoğlu’nun belirttiği gündemdeki paket açılımında, küçükbaş hayvancıya verilecek desteğin miktarının açıklanması ve yem desteği yapılması.