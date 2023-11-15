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Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu

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Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
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Engelli hayvanları ve sokak hayvanlarını desteklemek amacıyla çalışan Freedom Sanctuary Derneği adına, 14 Kasım’da Merit Hotelleri Ana Sponsorluğunda Diamond Hotel’de bağış gecesi düzenlendi.
Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş moderatorlüğünde başlayan gecede Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar’ın yanısıra,  çok sayıda iş adamı ve oyuncu da geceye katılım sağladı.

Merit Hotelleri Entertainment Director’u Arda Çancıoglu, gecede bir kez daha sokaktaki ve barınaklardaki canlar için sağlıklı bir gelecek tasarlamak amacıyla çalışmalara yalnızca bağış gecesinde değil, sürekli devam edeceklerini ve haycanların yaşamlarını en iyi koşullarda sürdürebilmeleri için her türlü önlemin alınacağını vurguladı. Çancıoğlu, ayrıca toplanan bağışla barınakta yapılacak iyileştirmeleri de ilerleyen günlerde basında paylaşacaklarını iletti.
Yardıma muhtaç haycanlara acil durumlarda hızlı ulaşım sağlamak için kullanılmak üzere ‘Haybulans’  bağışında bulunan Merit Hotelleri adına, anahtarı derneğe Sayın Murat Besim Tibuk taktim etti. Murat Besim Tibuk yaptığı konuşmada ‘Bütün insanlar suçlu değildir ama bütün hayvanlar  masumdur’ diyerek salondan büyük alkış aldı.

Geceye katılan Merit Hotelleri Genel Koordinatörü Hande Tibuk, daha önce açık arttırmada almış olduğu Fenerbahçe imzalı formasının tüm gelirini Freedom Sanctuary’e verilmek üzere bağışladığını açıkladı. Konuklar  arasında bulunan oyuncu Safa Sarı’nın eğlenceli moderatorlüğünde açık arttırmaya konulan forma, salondaki bir hayvansever tarafından 310.000  TL’ye satın alınıp yeni sahibini bularak, Freedom Sanctuary derneğine bağışlandı .

Barınaktaki haycanlar için yaşanabilir bir ortam oluşturmanın en büyük hedefleri olduğunu belirten Freedom Santuary Derneği Başkanı Nulten Oral, geceye gösterilen ilgi ve bağışlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
Türkiye’den TIDER Derneğinin ve  Haytap (Hayvan Hakları Federasyonu) desteklediği gecede nakit bağışların dışında, Haytap (Hayvan Hakları Federasyonu)  4 ton mama, Kıbrıs  Royal Dog firmasından  1 ton mama,Yüksekbaş Gıda’dan 50 bın TL’lik mama, Havalı Marketten 15 torba mama ve  Kavanlar Yapı Grubu’ndan 100 klübe yapımı için palet bağışı yapıldı.

Sanatçı Ziynet Salı’nin gönüllü olarak sahneye çıktığı gecede  salonu dolduran yaklaşık 2.000 kişilik haycanseverler doyasıya eğlendi.
 
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