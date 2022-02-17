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“Hayati’nin Evreni” sergisi Girne’de Art Rooms Galeri’de açıldı

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“Hayati’nin Evreni” sergisi Girne’de Art Rooms Galeri’de açıldı

Sanatçı Hayati Evren’in, “Hayati’nin Evreni” adlı ilk kişisel sergisi bu akşam Girne’de Art Rooms Galeri’de açıldı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından verilen bilgiye göre, sergi, ARUCAD iş birliğiyle, 18.00’da düzenlenen açılış kokteyli ile sanatseverlerle buluştu.

Sergi, 17 Mart Perşembe gününe kadar pazar hariç her gün 13.30-20.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 

HAYATİ EVREN KİMDİR?

“1991 Mağusa doğumlu olan genç sanatçı Hayati Evren, Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü mezunudur.

Sanat tarihi içinde önemli ve popüler olan eserleri dijital manipülasyon yöntemlerini kullanarak günümüz gündelik yaşamından karelerle, ‘anakronistik’ bir yaklaşımla birleştiren sanatçının çalışmaları bolca mizah içermektedir.

Evren, üniversiteden sonra çalıştığı reklam ajanslarında, özgürlüğü ve özgünlüğünün kısıtlandığı düşünerek, çalışma hayatına serbest olarak devam etmeye karar verdi. 2017 yılında Hayati’nin Evreni (@hayatininevreni) isimli internet sayfasını kurup, popüler kültüre ait 1000’den fazla görseli mizahla harmanladı. Takipçi kitlesi arttıkça dünya çapında bilinirliğe kavuştu, uluslararası birçok dergi, gazete, internet sitesi ve teze konu ve konuk  oldu.”

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