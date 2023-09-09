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“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2” kitap tanıtımı yapılıyor

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“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2” kitap tanıtımı yapılıyor
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Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2” kitabının tanıtımı yapılıyor.
Dernekten verilen bilgiye göre, tanıtım, 12 Eylül Salı akşamı saat 18.30’da Samanbahçe’de yer alan İş Kadınları Derneği’nde yapılacak.
Kadın öykülerinin derlendiği kitapları ve bununla paralel devam eden sergileri hayata geçirmeyi sürdüren KÖDER, 2. basılı yayınını toplumla buluşturmanın gururunu yaşadığını kaydetti.
Toplumda çeşitli kesimlerden aldığı destekler ve işbirlikleriyle bugüne kadar 18 belgesel gösterimi, 2 kitap basımı, 2 sergi hazırlayıp toplumla buluşturan KÖDER, ülkeden 41 değerli kadının daha hayat hikayelerinin bulunduğu ve Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Limasol Sigorta katkılarıyla hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2” kitabının tanıtım etkinliğine tüm halkı davet etti.
Etkinlikte, Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından kısa bir müzik dinletisi de sunulacak.
 
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