“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2- 41 Hayat, 41 Öykü,41 Kalem” kitabının tanıtıldı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2- 41 Hayat, 41 Öykü,41 Kalem” kitabının tanıtımı dün akşam yapıldı.

KÖDER tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İş Kadınları Derneği binasında saat 18.30’da yer alan tanıtıma Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı milletvekilleri, kitaba sponsor olan belediye ve banka temsilcileri katıldı.

Konuşmalarla başlayan tanıtım gecesinde sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi, ardından kitap imza ve satışı yapıldı. Etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından müzik dinletisi de sunuldu.



Ekingen: “Kadın öykülerini kayıt altına alınması için çalışıyoruz”



KÖDER Başkanı Şenay Ekingen kadının gücü, azmi, yaratıcılığı, enerjisi, inanç ve özverisi, yaratıp yaşattıklarını görünür kılmayı amaçlarken, geçmişin geleceğe taşınması ve yeni kuşaklara ışık tutması için önemli olan kadın öykülerini kayıt altına alınması için çalıştıklarını söyledi.

Ekingen, “Seri haline getirmeyi amaçladığımız kadın öykülerinin derlendiği kitapları ve bununla paralel devam eden sergileri teker teker hayata geçirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Ekingen, toplumda çeşitli kesimlerden aldığı desteklerle bugüne kadar 18 belgesel gösterimi, 2 kitap basımı yapan ve 2 sergiyi toplumla buluşturan KÖDER’in ülkedeki 41 değerli kadının daha hayat hikayelerinin bulunduğu “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2” kitabını toplumla buluşturduğunu anlattı.



Cemil: “Başı dik, alnı açık kadınlarımızın öykülerini bulacaksınız”



KÖDER Kurucu üyelerinden, Yönetim Kurulu üyesi Işın Ramadan Cemil de kitabın içeriğiyle ilgili bilgiler verdi. Cemil kitaba emek veren herkese teşekkürlerini sundu ve “İlki gibi bu kitabımızda da Kıbrıs’ın bir parçası olarak buradaki yerleşik yaşama annelerinden aldıkları hayat kadar hatta ondan da fazlası ile hayat veren, emek veren, başı dik, alnı açık kadınlarımızın öykülerini bulacaksınız. Bunların hepsi de kendi var oluşlarındaki çevreleri, oluşumları ve imkanları ile bu topraklardaki hayatı var kılmış ve buralarda iz bırakmış kadınlarımız. Peki, sadece onlar mı? Hayır, bekleyin bunları daha nice 41’ler ve de 41’ler ve de 41’ler takip edecek ve bizlere ilham vermeye devam edeceklerdir” dedi.

