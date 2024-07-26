banner913
banner932
“Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır”
“Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır”
18 0
“Üç adaylı kurultay olacak”
“Üç adaylı kurultay olacak”
53 0
 
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
22 0
Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak
Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak
36 0
Yalan beyanla 70 bin sterline ev sattı, tutuklandı
Yalan beyanla 70 bin sterline ev sattı, tutuklandı
36 0
Trafik denetimlerinde 411 sürücü rapor edildi
Trafik denetimlerinde 411 sürücü rapor edildi
19 0
Bir zeytinyağında tağşiş tespit edildi
Bir zeytinyağında tağşiş tespit edildi
21 0
banner1032

Havalimanı fotoğraflarla renklendi

banner1020

banner974
Havalimanı fotoğraflarla renklendi
banner971
 31. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisinden bir seçki, Ercan Havalimanı’nda sergileniyor.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği ile iş birliği yaparak, 31. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisinden bir seçkiyi Ercan Havalimanı’nda sergilediğini duyurdu.
Kültür Dairesi’nin düzenlediği ve ülkenin en uzun soluklu sanat etkinliği olan Devlet Fotoğraf Yarışması’nın 31'incisinde yer alan; "Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli), Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz), Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari: Ahmet Vural Behaeddin Eserleri (Siyah&Beyaz)" kategorilerinde ödül ve sergileme alan fotoğraflar arasından yapılan bir seçki ile oluşturulan sergi, Ercan Havalimanı’nda, giden yolcu pasaport sonrası bölümünde yolcuların izlenimine sunuldu.
Kültür Dairesi’nin Ercan Havalimanı’nda halihazırda sergilenmekte olan Kıbrıs Kapıları sergisi ile birlikte 31. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçki sergisi, 30 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.
Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği ile başlattığı iş birliğini sürdürerek ülkemiz kültür ve sanatını tanıtan farklı sergileri Ercan Havalimanı’ndaki yolcularla buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.