Havalimanı fotoğraflarla renklendi

31. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisinden bir seçki, Ercan Havalimanı’nda sergileniyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği ile iş birliği yaparak, 31. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisinden bir seçkiyi Ercan Havalimanı’nda sergilediğini duyurdu.

Kültür Dairesi’nin düzenlediği ve ülkenin en uzun soluklu sanat etkinliği olan Devlet Fotoğraf Yarışması’nın 31'incisinde yer alan; "Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli), Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz), Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari: Ahmet Vural Behaeddin Eserleri (Siyah&Beyaz)" kategorilerinde ödül ve sergileme alan fotoğraflar arasından yapılan bir seçki ile oluşturulan sergi, Ercan Havalimanı’nda, giden yolcu pasaport sonrası bölümünde yolcuların izlenimine sunuldu.

Kültür Dairesi’nin Ercan Havalimanı’nda halihazırda sergilenmekte olan Kıbrıs Kapıları sergisi ile birlikte 31. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçki sergisi, 30 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği ile başlattığı iş birliğini sürdürerek ülkemiz kültür ve sanatını tanıtan farklı sergileri Ercan Havalimanı’ndaki yolcularla buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

