Haspolat'ta iftar yemeği dağıtıldı

İSA TABAKHaspolat köyünde Kadir Gecesi dolayısıyla PGC Catering Firması ve Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile Cumartesi günü saat 18:00'da Haspolat Camii Derneği'nin de yardımları ile muhtarlık binası önünde iftar yemeği dağıtılmı yapıldı.Covid - 19 pandemisi nedeniyle yemekler paketler halinde evde yenilecek şekilde servis edildi..İftar yemeği dağıtımında Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı..İftar yemeğine ilginin fazla olduğu gözden kaçmadı.