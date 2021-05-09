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Haspolat'ta iftar yemeği dağıtıldı

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Haspolat'ta iftar yemeği dağıtıldı
İSA TABAK
Haspolat köyünde Kadir Gecesi dolayısıyla PGC Catering Firması ve Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile Cumartesi günü saat 18:00'da Haspolat Camii Derneği'nin de yardımları ile muhtarlık binası önünde iftar yemeği dağıtılmı yapıldı.

Covid - 19 pandemisi nedeniyle yemekler paketler halinde evde yenilecek şekilde servis edildi..

İftar yemeği dağıtımında Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı..
İftar yemeğine ilginin fazla olduğu gözden kaçmadı.
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