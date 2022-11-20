Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz

Haspolat İlkokulu’nda görev yaparken ilk emekli öğretmen, okulda 5 yıl müdür muavini olarak görev yapan Mustafa Bacavuz oldu.
Haspolat İlkokulu da Mustafa Bacavuz ve okuldan başka okullara tayinleri çıkan öğretmenler için bir gece organize etti. Neşeli anların yaşandığı gecede okuldan ayrılan öğretmenlere Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma ve müdür muavini Hediye Sucuoğlu tarafından teşekkür plâketleri takdim edilirken, Mustafa Bacavuz’a,Haspolat İlkokulu’nu temsil eden bir armağan verildi.
Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma yaptığı konuşmada, Haspolat İlkokulu ailesi olarak Mustafa Bacavuz’a emeklilik hayatında sağlık ve huzurlu bir yaşam dilerken, yeni görev yerlerine atanan tüm öğretmen arkadaşlarına başarılar diledi.
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