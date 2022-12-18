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Haspolat İlkokulu’nda, Yerli Malı Kermesi düzenlendi

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Yerli firmaların sponsorluğunda düzenlenen kermeste öğrenciler, ülkemizin değerini ve zenginliklerinin bu şekilde artıracağını öğrendiler

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Haspolat İlkokulu’nda, Yerli Malı Kermesi düzenlendi
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Haspolat İlkokulu ile Haspolat İlkokulu Okul Aile Birliği işbirliğinde,Yerli Malı Haftası dolayısı ileYerli Malı Kermesi düzenlendi.

Yerli Malı Kermesi dolayısı ile okulda yerel ürünlerden oluşan sergi açıldı.Tüm sınıflar sergiyi sırasıyla gezip görerek, ülkemizde üretilen ürünler hakkında detaylı bilgiler aldılar. Yerli üretimin bilinçli olarak artırılmasının ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı konusunda bilinçli hale gelen öğrenciler, yerli ürün tüketimine önemini kavradılar.

Yerli firmaların sponsorluğunda düzenlenen kermeste öğrenciler, ülkemizin değerini ve zenginliklerinin bu şekilde artıracağını öğrendiler.

Haspolat İlkokulu’ndan Yerli Malı Kermesi ile ilgili yapılan açıklamada “Kermesimize katkı veren tüm sponsorlarımıza, öğretmenlerimize, okul aile birliği üyelerimize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

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