Haspolat İlkokulu, farkındalık yarattı

Haspolat İlkokulu, Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen meme kanseri farkındalık etkinlikleri çerçevesinde okul bünyesinde “Pembe Gün” etkinliği düzenledi.Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma’nın günün önemine ilişkin konuşmasını ile başlayan “Pembe Gün” etkinliklerinde ana sınıflardan, 5. Sınıflara kadar tüm öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösterileri sundular.Öğrenci velilerinin de ilgi gösterdiği “Pembe Gün” etkinliklerinde öğrenciler anlamlı mesajlar verirlerken, meme kanseri konusunda da farkındalık yarattılar. Düzenlenen bağış kampanyasında toplanan para ise Kanser Hastaları ve Yardım Derneğine bağışlandı.