banner875
banner815
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
9 0
14 0
 
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
46 0
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
80 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
17 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
14 0
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
17 0
banner878

Haspolat İlkokulu, farkındalık yarattı

banner476

banner825
Haspolat İlkokulu, farkındalık yarattı
Haspolat İlkokulu,  Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen meme kanseri farkındalık etkinlikleri çerçevesinde okul bünyesinde “Pembe Gün” etkinliği düzenledi.

Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma’nın günün önemine ilişkin konuşmasını ile başlayan “Pembe Gün” etkinliklerinde ana sınıflardan, 5. Sınıflara kadar tüm öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösterileri sundular.

Öğrenci velilerinin de ilgi gösterdiği “Pembe Gün” etkinliklerinde öğrenciler anlamlı mesajlar verirlerken, meme kanseri konusunda da farkındalık yarattılar. Düzenlenen bağış kampanyasında toplanan para ise Kanser Hastaları ve Yardım Derneğine bağışlandı.
 

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.