HASDER, Limasol'da gösteri yaptı

Halk Sanatları Vakfı (HASDER) halk dansları ekibi, Limasol'da düzenlenen iki toplumlu "Rotary International Zone 21 Institute" toplantısının gala gecesinde Kıbrıs halk dansları gösterisi yaptı.Kıbrıs ve diğer ülkelerden gelen çok sayıda temsilcinin yer aldığı gala gecesinde sahne alan HASDER ekibi, Rotary International üyelerine Kıbrıs halk dansları arasında en çok ilgi çeken Orak ve Elek oyunlarının da içinde yer aldığı bir program sundu.