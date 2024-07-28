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HASDER Halk Dansları Ekibi Arnavutluk'ta festivale katıldı

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HASDER Halk Dansları Ekibi Arnavutluk'ta festivale katıldı
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Halk Sanatları Derneği (HASDER) Halk Dansları Ekibi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) himayelerinde, Tiran Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen "International Folk Festival Tirana" festivaline katıldı.
HASDER’den yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk ve diğer ülkelerden gelen halk dansları ekipleriyle birlikte sahne alan HASDER’li dansçılar, farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu ve yeni dostluklar kurdu.
 
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