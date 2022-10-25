Hasan Çakmak, tecrübelerini paylaştı

Yazar Hasan Çakmak, YDÜ Tiyatro Kulübü tarafından organize edilen kültür sanat sohbetleri kapsamında öğrencilerle buluştu

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi yazar Hasan Çakmak, Yakın Doğu Üniversitesi’nde kültür sanat konulu konuşma yaptı.Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından organize edilen kültür sanat sohbetleri kapsamında öğrencilerle buluşan Hasan Çakmak, yazarlık serüvenini öğrencilere anlattı.Yurtdışında sürdürdüğü çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren yazar Hasan Çakmak, nasıl kitap yazdığını ve araştırmalarını nasıl sürdürdüğünü anlattı.Seyahatname türünde yazdığı kitapların serüvenlerini öğrencilerle paylaşan Hasan Çakmak, yazar olmak için hangi evrelerden geçilmesi gerektiğini vurguladı.Tiyatro Kulübü öğrencilerine dünyanın çeşitli ülkelerinde ziyaret ettiği tiyatro salonları hakkında bilgiler veren Hasan Çakmak, en etkilendiği oyunları ve prodüksiyonları anlattı.Yakın Doğu Üniversite Kütüphanesi 4. Salonda gerçekleştirilen etkinliğin sonunda Hasan Çakmak öğrencilerin kültür sanatla ilgili sorularını cevaplandı.Hasan Çakmak’ın konuşmasının sonunda söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü Eğitmeni Ali Birsen yaptığı kısa konuşmada araştırmacı-yazar Hasan Çakmak’a verdiği bilgiler için teşekkür etti.Ali Birsen bu tür organizasyonlarda öğrencilerin bilgilendirilmesinin son derece önemli olduğunun altını çizerek tecrübelerini öğrencilerle paylaştığı için yazar Hasan Çakmak’ın özel bir teşekkürü hak ettiğini söyledi.Yazar Hasan Çakmak, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki konuşmasının ardından Fransa’nın başkenti Paris’te etkinliğe katılacak.