Hasan Çakmak, gençlerle buluştu

İskele Bekirpaşa Lisesi’nin davetlisi olan yazar Hasan Çakmak, tecrübelerini gençlerle paylaştı, kitaplarını imzaladı

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak İskele’de gençlerle biraraya geldi.

İskele Bekirpaşa Lisesi’nin davetlisi olarak katıldığı etkinlite yazar Hasan Çakmak, tecrübelerini gençlerle paylaştı.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda Hasan Çakmak nasıl kitap yazdığını lise öğrencilerine ve öğretmenlerine anlattı.

Dünayanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği kültür sanat çalışmaları hakkında bilgiler veren Hasan Çakmak, kitaplarının nasıl yabancı dillere çevirisinin yapıldığını öğrencilerle paylaştı.

Oldukça kalabalık bir öğrenci kitlesinin katıldığı organizasyonun ikinci bölümünde öğrenci ve öğretmenlerin sorularını yanıtlayan Hasan Çakmak, etkinlik sonrasında yazmış olduğu kitaplarını katılımcılar için imzaladı.

İskele Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinin soruları üzerine Paris’te sürdürdüğü kültür sanat çalışmaları hakkında bilgiler veren Hasan Çakmak, Paris izlenimlerini öğrencilere anlattı.

