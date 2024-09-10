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Harnup Festivali'nde muhteşem final

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Harnup Festivali'nde muhteşem final
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Tatlısu Belediyesi’nin Final Organizasyon işbirliği ile düzenlediği 17. Tatlısu Harnup Festivali'nin Final gecesi önceki akşam gerçekleşti. Uluslararası Halk Dansları, İllüzyon Şov, Sanatçı Taklitleri, Gösteri Fabrikası'nın mükemmel şovu, Canlı Heykeller ve Make-up artistin güzel makyaj performansları, Keman virtüözü, Ücretsiz karikatür ve portre çizimi festivale renk katan içeriklerdendi.

Balkan müzik ödüllü sanatçı Cüneyt Şentürk, Balık Ayhan ve Kıbrıs’ımızın değerlerinden Kadir Carlos orkestraları ile alana gelenleri hem eğlendirdi hem de oynattı.

Festivalin finalinde ise Ufuk Beydemir başarılı performansı ile dikkatleri çekti.

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