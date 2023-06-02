Hafta sonu yarışı nedeniyle Havalimanı -Akıncılar arası trafik tek şeritte sağlanacak

Ercan Havalimanı-Akıncılar I. Tünel Yolunda yarın ve Pazar drag yarışı düzenleneceğinden, trafik akışı ikinci tünel yolu üzerinden tek şeritten sağlanacak.





Polisten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından düzenlenecek drag yarışı, yarın 12.00-24.00 ile 4 Haziran Pazar 10.00-24.00 arasında yer alacak.



Belirtilen tarih ve saatlerde, bahse konu yoldaki trafik akışının ikinci tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak sağlanacağı kaydedildi.

