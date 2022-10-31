Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nin 40. yıl coşkusu

Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Yıllar sonra bir araya gelen mezunlar ve öğretmenleri arasında duygulu anlar yaşandı

Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü, okul bahçesinde düzenlenen kokteylli bir törenle kutlandı.Etkinliğe bazı devlet yetkilileri, okulun eski idareci ve öğretmenlerinin yanı sıra çeşitli dönemlerden Güzelyurt TMK mezunları ve konuklar katıldı.Öğretmen korosunun okul marşını seslendirdiği gecede, okul mezunlarından Örge Volkan ve Oğuzhan Buğur da sahne aldı. Yıllar sonra bir araya gelen mezunlar ve öğretmenleri arasında çok duygulu anlar yaşandı.Mezunlar, öğrenim gördükleri sınıflarını öğretmenleri eşliğinde ziyaret ederek anılarını tazelediler.Etkinlik sonunda çekiliş yapıldı ve öğrencilerin hazırladığı el emeği göz nuru değerli ürünler gecenin talihlilerine hediye edildi.Tüm gece büyük bir performans sergileyerek etkinliğin akışının düzenli bir şekilde yürütülmesine yardım eden Okul Konseyi üyesi öğrencileri eşliğinde 40. yıla özel olarak hazırlanan pasta kesildi.Okul Müdürü Arzu Arhun Topçu, Güzelyurt TMK bünyesinde ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini ve ekibiyle birlikte böyle anlamlı bir günün hazırlanmasına öncülük ettiği için onur duyduğunu söyleyerek etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.Topçu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nin her geçen yıl gelişmeye devam ettiğini ve mezunların desteğiyle daha da gelişip yükseleceğini dile getirdi.