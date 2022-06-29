Güzelyurt Portakal Festivali'nde nostalji gecesi

Grup SOS eşliğinde şarkılar söylenen gecede Hüseyin Yücelten, Derviş Yeşilada, Buğra Koççat, İpek Amber, Arif Edizer, Belgin Ceylangüden, Muhittin Yangın, Mehmet Eraslan ve Nilgün Muradova sahne aldı

44. Güzelyurt Portakal Festival programı kapsamında dün akşam Festival Parkı Amfi Tiyatro’da "Nostalji Şarkıları" konseri yer aldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Grup SOS eşliğinde şarkılar söylenen gecede Hüseyin Yücelten, Derviş Yeşilada, Buğra Koççat, İpek Amber, Arif Edizer, Belgin Ceylangüden, Muhittin Yangın, Mehmet Eraslan ve Nilgün Muradova sahne aldı.

Konser sonunda tüm şarkıcılar ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar aynı sahneyi paylaşarak İzmir Marşı’nı söylediler.

Gecede ayrıca Güzelyurt Portakal Festivali’ne sponsor olan şirketlere teşekkür plaketi takdim edildi.