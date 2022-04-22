Güzelyurt cıvıl cıvıldı

23 Nisan nedeniyle Güzelyurt’ta kortej yürüyüşü yapıldı, okullar amfi tiyatroda gösteri düzenledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Güzelyurt’ta etkinlikler düzenlendi.Kurtuluş İlkokulu önünden hareket eden kortej, Festival Parkı Amfi Tiyatro’da sona erdi. Kortej sonrası tüm okullar amfi tiyatroda gösteri yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan etkinlik okulların gösterileriyle sona erdi.Başkan Mahmut Özçınar, okulların organize ettiği korteje katıldı.