Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibi folklor festivaline katıldı

Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin davetlisi olarak 9-11 Eylül’de yer alan 5’inci Uluslararası Folklor Festivali'ne katıldı.
Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre festivale, KKTC yanında; Kırgızistan, Moldova, Makedonya, Arnavutluk, Hindistan ve Gürcistan'dan ekipler katıldı.
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