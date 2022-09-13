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Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibi folklor festivaline katıldı

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Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibi folklor festivaline katıldı
 Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin davetlisi olarak 9-11 Eylül’de yer alan 5’inci Uluslararası Folklor Festivali'ne katıldı. 

 

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre festivale, KKTC yanında; Kırgızistan, Moldova, Makedonya, Arnavutluk, Hindistan ve Gürcistan'dan ekipler katıldı.

 
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