Güzelyurt Belediye personelinden KHYD’nin etkinliğine katkı

Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı (Mavi Ay) kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Yakın Doğu Hastanesi iş birliğinde, bu yıl tüm belediyelerde 45 yaş üzeri erkek personele ücretsiz PSA testi yapıyor.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve personeli Derneğin programı kapsamında bugün Güzelyurt Kapalı Çarşı’da 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliğe katkı koydu. Etkinlik kapsamında 45 yaş üzeri erkek personele ücretsiz PSA testi yapıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.