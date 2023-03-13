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Güzelyurt Belediye personelinden KHYD’nin etkinliğine katkı

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Güzelyurt Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin (KHYD) Prostat Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği etkinliğe katıldı.

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Güzelyurt Belediye personelinden KHYD’nin etkinliğine katkı
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Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı (Mavi Ay) kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Yakın Doğu Hastanesi iş birliğinde, bu yıl tüm belediyelerde 45 yaş üzeri erkek personele ücretsiz PSA testi yapıyor.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve personeli Derneğin programı kapsamında bugün Güzelyurt Kapalı Çarşı’da 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliğe katkı koydu. Etkinlik kapsamında 45 yaş üzeri erkek personele ücretsiz PSA testi yapıldı.
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