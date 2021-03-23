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Güzel işbirliği

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Güzel işbirliği
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Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’ne ait bir minibüs, LTB’nin Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nin kullanımına verildi.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, araç, tesliminin ardından gerekli bakım onarım ve servisleri LTB tarafından tamamlanması ile hizmete hazır hale getirildi ve bu konuda bir de protokol imzalandı.

“ENGELSİZ AKTİVİTELERDEN YARARLANMAK İSTEYEN BİREYLERE HİZMET VERECEK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Göken Tanaydın tarafından imzalanan protokol kapsamında LTB kullanımına verilen araç, Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyelerine hizmet verecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum kuruluşları ile sağlanan işbirliklerinde toplum yararı gözettiklerini, bu kapsamda Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü ile yaptıkları protokolün bu anlayışa hizmet ettiğini belirtti ve kulübe bu örnek davranışından ötürü teşekkür etti.

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