Güneyde çalışan işçiler arasında 'belge ibraz etme' tartışması

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler Meclis önünde eylem yapıyor.Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde bugüne kadar alınan kararlardan mağdur oldukları gerekçesiyle eylem yapan işçiler, sabah saatlerinde Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis önüne yürüdü.Eylemde, zaman zaman polisle eylemciler arasında tansiyonun yükseldiği görüldü.Saat 11.30 civarında, Başbakan Ersan Saner, işçi temsilcilerini kabul ederek görüştü. Görüşmenin ardından işçi temsilcileri, Başbakanın kendilerinden “işyeri açık” belgesi istediğini ve işyeri açık olanların durumunu değerlendirmeyi önerdiğini bildirdi.Ancak Başbakan Saner’in bu önerisi reddedildi.Bu arada işçiler arasında 'belge ibraz etme' tartışması da yaşandı.İşçiler, Pile köyünde ve Üstler bölgesinde yasayan işçilere uygulanan prosedürün kendilerine de uygulanmasını talep ediyor.Uygulamaya göre, Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler ile BM, AB, İngiliz Üsleri, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantinasız olarak ülkeye giriş yapabiliyor.