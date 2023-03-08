Gün kadınların

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, bugün ülkede yürüyüş ve etkinlikler düzenlenecek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, bugün ülkede yürüyüş ve etkinlikler düzenlenecek.

Bu çerçevede, bazı siyasi parti ve örgütler, “dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için” bugün 17.30'da Kumsal Park'ta buluşup Meclis'e yürüyecek. Ardından, saat 19.30’da ise Lefkoşa’nın ara bölgesindeki Dayanışma Evi'nde iki toplumlu etkinlik yapılacak.

Öte yandan, bugün kamu görevlisi kadınlar, hizmet kesintisi olmayacak şekilde 13.00-16.15 saatleri arasında idari izinli sayılacak.

8 MART’IN TARİHÇESİ…

Dünya Kadın Emekçiler Günü’nün tarihçesi, New York’taki bir dokuma fabrikasında çalışan 40 bin işçi, 16 saatlik işgününün 10 saate indirilmesi ve ücretlerde artış yapılması talebiyle 8 Mart 1857’de başlattığı greve dayanıyor. Kadın işçilerin örgütlediği bu grev o güne kadar yapılmış en büyük kadın eylemlerinden biriydi.

Kadınların örgütlediği eylemi durdurmak isteyen polis, kadın işçilere saldırmış, fabrikanın patronlarının da desteğiyle binlerce işçi fabrikaya kilitlenmişti. Bu sırada çıkan yangında içeride kilitli kalan işçilerden 129’u yanarak yaşamını yitirmişti.

ABD basını bu olaya neredeyse hiç yer vermemişti. Buna rağmen, işçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katılmıştı.

1910’da düzenlenen ve kadın ve emek mücadelesinin ele alındığı İkinci Enternasyonal’e bağlı Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden Clara Zetkin, kadınlar için bir mücadele günü belirlenmesi gerektiğini belirterek 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını önerdi ve bu öneri oy birliğiyle kabul edildi. İlk anma 1911 yılında oldu.

10 yıl sonra, 1921'de Üçüncü Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda günün adı "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak değiştirildi.

Son olarak Birlemiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977'de, 8 Mart tarihinin "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

