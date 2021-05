Bundan 6 yıl önce kaybettiğimiz ve toplumumuzda derin bir iz bırakan Arda Erkan’ın annesi Gülseren Erkan Anneler Günü münasebetiyle özel bir ziyaretle onurlandırıldı

Mayıs ayının 2. Pazar günü Anneler Günü dolayısıyle,Nicosia New Generation Lions Kulübü tarafından Gülseren Erkan yılın annesi olmaya layık görüldü.Yapılan ziyarette hazır bulunan kurucu başkan Anıl M.Altuğ, Kulüp Hizmetleri direktörü Ayşe Borucu Vudalı ve kurucu üye Nilgün Hürcan,Arda’nın annesine plaket ve çiçek takdim etti.

Anıl, “Kulübümüz yönetim kurulu ve üyeleri ile birlikte aldıkları kararla sevgili Arda Erkan'ın annesi Sn. Gülseren Erkan'ı YILIN ANNESİ seçmiştir. Nicosia New Generation Lions Kulübü 29 haziran 2020 tarihinde Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafında ülkemizde ilk ve tek Çocukluk Çağı Kanseri İhtisas Kulübü olarak Undistricted Cyprus Bölgesinde Bağımsız Lions Derneği olarak hizmet vermektedir.Sevgili Arda'ya göstermiş olduğu karşılıksız sevgi,hoşgörü ve fedakarlığının yanı sıra halen verdiği mücadele ve bağımlılıkla ilgili gençlerimize karşı örnek alınacak farkındalıklarından dolayı başarı ve sabırlar dileriz” dedi.

Duygulu anlar yaşayan Erkan “Öncelikle beni bu ödülelayık görenNicosia New Generation Lions Kulübü başkan ve üyelerine teşekkür ederim. Çocuklarını kaybeden ve bu duyguları yaşayamayan annelerle ayni duyguları paylaşır,tüm annelerin ‘Anneler Gününü’içtenlikle kutluyorum. Bugüne kadar verdiğimiz ve bundan sonra da vereceğimizmücadele yalnızca oğlumuz Arda için değil,tüm gençlerimiz içindir.Ayrıca bugüne kadar yanımızda olan, duygularımızı paylaşan,bize destek veren herkese ve de tüm annelerimizesonsuz teşekkürler” diyerek ziyaret son buldu.