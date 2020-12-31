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Görmezler Derneği Piyangosu'nda kazanan numaralar belirlendi

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Görmezler Derneği Piyangosu'nda kazanan numaralar belirlendi

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu Çekildi. 31.12.2020 tarihinde BRT TV stüdyolarında saat 10:00’da Noter Mehmet Bozalanlar denetiminde
Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Görmezler Derneği piyangosunu kazanan şanslı numaraları aşağıda aynen
verildiği gibidir.
1-) En büyük ikramiye 1 adet Vestfrost marka normal boy çift kapılı buzdolabı 05704
2-) 1 adet Vestfrost marka 5 kg çamaşır makinesi 10198
3-) 1 adet Samsung A01 marka akıllı cep telefonu 04131
4-) 1 adet Samsung A01 marka akıllı cep telefonu 03073
5-) 1 adet Timberh marka gazlı soba 09026
6-) 1 adet Lecla marka buharlı ütü 05250
7-) 1 adet Simbo marka kahve makinesi 03077
8-) 1 adet Shınelco marka elektrikli soba 03324
9-) 1 adet Orito marka kettle 07430
10- ) 1 adet Awox marka su sebili 08992
NOT: Kazanan piyango şanslıları, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12
Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek
alabilirler.
TEL:0392 22 72 452-22 86 376-22 78 228
CEP:0533 863 66 63-0533 860 42 93
FAX:22 75 809 WEB:http://www.ktgormezlerdernegi.org

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