Görmezler Derneği Piyangosu'nda kazanan numaralar belirlendi

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu Çekildi. 31.12.2020 tarihinde BRT TV stüdyolarında saat 10:00’da Noter Mehmet Bozalanlar denetiminde

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Görmezler Derneği piyangosunu kazanan şanslı numaraları aşağıda aynen

verildiği gibidir.

1-) En büyük ikramiye 1 adet Vestfrost marka normal boy çift kapılı buzdolabı 05704

2-) 1 adet Vestfrost marka 5 kg çamaşır makinesi 10198

3-) 1 adet Samsung A01 marka akıllı cep telefonu 04131

4-) 1 adet Samsung A01 marka akıllı cep telefonu 03073

5-) 1 adet Timberh marka gazlı soba 09026

6-) 1 adet Lecla marka buharlı ütü 05250

7-) 1 adet Simbo marka kahve makinesi 03077

8-) 1 adet Shınelco marka elektrikli soba 03324

9-) 1 adet Orito marka kettle 07430

10- ) 1 adet Awox marka su sebili 08992

NOT: Kazanan piyango şanslıları, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12

Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek

alabilirler.

TEL:0392 22 72 452-22 86 376-22 78 228

CEP:0533 863 66 63-0533 860 42 93

FAX:22 75 809 WEB:http://www.ktgormezlerdernegi.org