Görev şehidi sendikacılar anıldı

Göreve giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden eski Türk-Sen Başkanı Necati Taşkın, eski Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve eski YÖN-SEN Genel Sekreteri Artemel Karal, ölümlerinin 41. yılında kabirleri başında anıldı.
Türk-Sen’den verilen bilgiye göre, anma törenine Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Türk-Sen üyesi sendika başkan ve üyeleri ile şehit sendikacıların aileleri katıldı.
Törende Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, çalışma hayatı ile ilgili konuları içeren bir konuşma yaptı. Anma töreni, görev şehitleri için dua okunmasıyla tamamlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.