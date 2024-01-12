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Görev şehidi sendikacılar anıldı

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Görev şehidi sendikacılar anıldı
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Göreve giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden eski Türk-Sen Başkanı Necati Taşkın, eski Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve eski YÖN-SEN Genel Sekreteri Artemel Karal, ölümlerinin 41. yılında kabirleri başında anıldı.
Türk-Sen’den verilen bilgiye göre, anma törenine Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Türk-Sen üyesi sendika başkan ve üyeleri ile şehit sendikacıların aileleri katıldı.
Törende Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, çalışma hayatı ile ilgili konuları içeren bir konuşma yaptı. Anma töreni, görev şehitleri için dua okunmasıyla tamamlandı.
 
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