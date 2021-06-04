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Gönyeli’de çocukların uçurtma sevinci

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Gönyeli Belediyesi, Dünya Çocuk Günü’nde 3 bin 560 uçurtma dağıttı

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Gönyeli’de çocukların uçurtma sevinci
 

Gönyeli Belediyesi, Dünya Çocuk Günü’nde yüzlerce uçurtma dağıttı, çocukları sevindirdi.
Pandemi nedeniyle bu yıl Geleneksel Çocuk Şöleni düzenlenmedi ancak çocuklar da unutulmadı. Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan etkinlikte, palyaço ve maskotlar çocukları karşıladı, salgın önlemlerine uygun olarak yüzlerce çocuğa uçurtmaları verildi.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 3 bin 560 uçurtmanın dağıtıldığı belirtildi.  
Gönyeli’deki spor kulübü, okul öncesi eğitim, kreş ve ilkokullardaki çocuklara da yine Gönyeli Belediyesi’nin katkıları ile uçurtmaları verildi.  
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