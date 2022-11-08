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Gönyeli’de “Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi

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Gönyeli’de “Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi
Gönyeli Belediyesi Gönyeli Genç Park’ta etkinlik düzenledi.
“Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, eğlence ve müzik gösterisi gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’nin ülkenin en güçlü belediyesi olduğunu söyledi.
Belediyeden verilen bilgiye göre Benli, konuşmasında, “Gönyeli’yi hizmet kalitesi en yüksek kenti yaptık ama durmak, dinlenmek yok. Dürüstlükle, adaletle çalışmaya devam edeceğiz. Biz Gönyeli’yiz… Alayköy’le tek yüreğiz! Yeni hayaller için yine birlikte kenetleneceğiz” ifadelerine yer verdi.
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