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Gönyeli Gençlik Festivali devam ediyor

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Gönyeli Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gençlik Festivali bugün de devam ediyor.

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Gönyeli Gençlik Festivali devam ediyor



Önceki gün başlayan ve bugün son günü olan festivalde, gün boyunca çeşitli etkinlikler ve performanslar yer alacak. Festivalde, 10 yaş ve altı çocukları için bisiklet eğlence ve beceri parkuru etkinlikleri; Radyo Juke performansı, Erbulut jimnastik gösterisi, Freestyle Slalom Paten Show, Powerfit Kangoo jumps gösterisi, Seyyah Dance Project Gösterisi yer alacak. Festivalin kapanışını bu akşam sahne alacak Egoin, Oneblood ve EYPİO yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gönyeli Gençlik Festivaline çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterdi. Festivalde, Fikri Karayel ve Türkiye’nin genç starı Ece Seçkin sahne aldı.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli’mizle gurur duyuyoruz. Gönyeli Belediyesi’nin güçlü yapısıyla geleceğe güvenle bakıyoruz. Yeni dönemde Kıbrıs adasının en büyük gençlik festivalini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Gönyeli’nin her anlamda ayrıcalıklı bir kent olduğunu, bunun ilkeli ve dürüst yönetimle başarıldığını” söyleyen Benli, “Biz Gönyeli’yiz. Genç, çalışkan ve heyecanlıyız. Kıbrıs’ın en güzel kentinde bu coşkuyu hep birlikte paylaşıyoruz” dedi.,

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