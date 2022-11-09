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Gönyeli Genç Park’ta coşkulu buluşma

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Gönyeli Belediyesi park buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinlik, gençleri “Genç Park”ta bir araya getirdi

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Gönyeli Genç Park’ta coşkulu buluşma

Gençlik Festivali’nde onbinlerce gence ev sahipliği yapan Gönyeli, bu kez ülkenin gençler için tasarlanan tek parkında özel bir organizasyona imza attı.  
Gönyeli Belediyesi ülkenin gençlere yönelik ilk parkı olma özelliğini taşıyan Gönyeli Genç Park’ta “Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” etkinliği düzendi. Etkinlikte Dj Behiç en özel setlerini gençler için çalarken, Cemal Aslangazi Band Gençlik Konseri de ilgiyle izlendi.  ,



Konserlerin yanı sıra gençlerin rol model olarak aldığı ve Türkiye’de önemli başarılara imza atan BMX Sporcusu Bora Altıntaş ve Fibera Bmx takımı canlı performanslarını gençlerle buluşturdu.  
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biz Gönyeli’yiz… Alayköy’le tek yüreğiz! Yeni hayaller için yine birlikte kenetleneceğiz” sözleri ile alkış topladı.  



Benli, “Gönyeli Belediyesi’ni bu ülkenin en güçlü belediyesi, Gönyeli’yi hizmet kalitesi en yüksek kenti yaptık ama durmak, dinlenmek yok. Dürüstlükle, adaletle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.  
 
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