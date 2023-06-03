Gönyeli çocuklarla şenlendi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, Dünya Çocuk Günü’nde düzenlediği Çocuk Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlendi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, geleneksel olarak Dünya Çocuk Günü’nde düzenlediği Çocuk Şenliği’nin ilk etkinliği önceki akşam Gönyeli Yalçın Park’ta gerçekleştirildi.Bu yıl 3 güne yayılan Dünya Çocuk Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde dün ilk olarak çocuklar Gönyeli Eski Hizmet Binası’ndan başlayarak Gönyeli Yalçın Park’a yürüdü.Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun, Meclis üyelerinin, muhtarların, okulların ve birçok kurum kuruşun da yer aldığı kortej saat 18.30’da Gönyeli Eski Hizmet Binası’ndan hareket etti.Binlerce çocuk rengarenk giysileri ve muhteşem şarkılarıyla Gönyeli Yalçın Park’a yürüdü. Çocukların kortejine çocuk bandoları da eşlik etti.Kortejin ardından Gönyeli Yalçın Park’a ulaşan çocuklar ailelerine ve gösterileri izlemek için gelen yüzlerce vatandaşa gösterilerini sundu.Neşe Yuvam, Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun gösterileri ayakta alkışlandı.Gösterilerin ardından çocuklar, kendileri için özel hazırlanmış stantlarda hem karınlarını doyurdular hem de yüz boyama gibi bir çok etkinliğe katıldılar. Maskotlar eşliğinde muhteşem bir gece geçiren çocuklar, final sahnesinde ise hep beraber sahnede dans ettiler.Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu etkinliğin başında yaptığı konuşmada bu yılki etkinliklerin kapsamını genişleterek 3 güne yaydıklarını kaydetti. Alayköy ve Gönyeli Belediye Bulvarı’nda etkinliklerin devam edeceğini söyledi.Amcaoğlu, belediyeciliğin artık klasik belediyecilik anlayışından çıktığını ve her alanda vatandaşlara hizmet etmenin şart olduğunu söyledi.Amcaoğlu, yerel yönetimler sorumluluklarının her geçen gün arttığına vurgu yaparak bu vizyonla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Çocukları mutlu etmek adına bu güzel etkinlikte bir araya gelme şansı bulduklarının söyleyen Amcaoğlu, “çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz” ifadelerini kullandı.Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı bugün uçurtma şenliği ve Yenikent esnafı işbirliği ile alışveriş şölenine ev sahipliği yapacak.10 yaş ve altı çocuklar için kurulacak Bisiklet Eğlence ve Beceri parkuru ile saat 15.00’te çocuklara yönelik etkinlikler başlayacak.Minikler, Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından saat 16.00 itibarı ile dağıtılacak uçurtmalarıyla gökyüzünü dolduracak. Uçurtma şenliği Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliği ile depremzede çocukları da ağırlayacak.Yine çocuklar için Comedy Magic Show ve birçok etkinlik şenlik alanında gerçekleşecek.Gün boyu devam edecek alışveriş şenliğinde yetişkinler de unutulmadı. Vatandaşlar Cumartesi günü Belediye Bulvarı’ndaki dükkanlardan özel indirimlerle alışveriş yapabilecek.Alışveriş şöleni çerçevesinde Dj Yusuf Coşkuner ve Eda Kandulu, Spor gösterileri, Nafiz Dölek de sahne alacak.Şenliğin final konseri ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Aydilge ile yapılacak. Alışveriş ve Uçurtma Şenliği’nin bu yılki sponsorluğunu ise Radyo Juke, Espresso Lab, Ektam, Cardplus ve Sütek yapacak.Dünya Çocuk Günü’nde Alayköylü çocuklar da unutulmadı. 4 Haziran Pazar Günü Üsküdar Sokak Alayköy Camii Arkası Parkı’nda gerçekleştirilecek çocuk şenliği ile çocuklar bir çok etkinlikle eğlenecek.Saat 16.30-18.30 saatleri arasında yapılacak etkinlikte Comedy Magic Show da gösterisini sunacak. Yine Gönyeli’de olduğu gibi şenlikte ücretsiz uçurtma, yüz boyama, şişme oyun grupları, maskotlar, bisiklet eğlence parkuru, sokak oyunları ve palyaçolar olacak.