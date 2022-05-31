banner762
banner815
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
20 0
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
30 0
 
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
15 0
104 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
41 0
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
37 0
banner797
banner794

Gönyeli “Çocuk Şenliği”yle renklenecek

banner476

banner825
Gönyeli “Çocuk Şenliği”yle renklenecek

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Gönyeli Belediyesi Çocuk Şenliği” yarın başlıyor.

Gönyeli eski belediye hizmet binası önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak şenlik, Gönyeli Yalçın Park’ta devam edecek.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli 13. Çocuk Şenliği, Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli SAM, The American Future College,  Minik Dahiler, Maya kids, Neşe Yuvam, 9 Eylül ilkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa işbirliği ile gerçekleşecek.

4 Haziran’da düzenlenecek uçurtma etkinliği de saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda olacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Bisikletli Gönyeli 4. Halk Sürüşü” de aynı gün, saat 16.30’da Belediye Bulvarı’nda başlayacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.