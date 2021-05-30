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Gönyeli Belediyesi, Dünya Çocuk Günü'nde uçurtma dağıtacak

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Gönyeli Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü olan Salı günü, 18:00 - 20:00 saatleri arasında Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda çocuklara uçurtma dağıtacak

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Gönyeli Belediyesi, Dünya Çocuk Günü'nde uçurtma dağıtacak

Gönyeli Belediyesi, her yıl düzenlediği 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Şöleni’ni, salgın nedeniyle bu yıl yapamayacağını; ancak çocuklara 1 Haziran’da uçurtma dağıtılacağını açıkladı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü olan Salı günü, 18:00 - 20:00 saatleri arasında Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda çocuklara uçurtma dağıtılacağı belirtildi.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde maske ve sosyal mesafe önlemleri içerisinde yapılacak dağıtımda, çocukların yine uçurtmalarına kavuşacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca Gönyeli’deki kreş, okul öncesi eğitim, ilkokul ve kulüpler aracılığı ile de çocuklara uçurtma dağıtımı yapılacağı bildirildi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, konuyla ilgili açıklamasında, çocukların geleceği için sürekli çalıştıklarını, yüksek hizmet kalitesi ve yaşam standardını önemsediklerini belirterek, “Tüm çabalarımızın odağında elbette insan vardır” diye konuştu.

Benli, salgının en kısa zamanda geride kalmasını dileyerek, “Çocuklarımızla birlikte sokaklarda, parklarda koşmayı çok özledik” dedi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli yürüyüş ve bisiklet parkurları, temiz caddeleri ve güvenli parklarıyla keyifle yaşanan bir kenttir. Bu güzel kentte, bu ülkenin güzel çocuklarına hizmet etmek onurdur” diyerek sözlerini tamamladı.

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