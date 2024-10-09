Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak

Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle yarından itibaren pazar gününe kadar geçici sürelerle trafiğe kapatılacak.



Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından Gönyeli, Kanlıköy, Yılmazköy, Şirinevler, Plümer ve Kozan bölgelerinde “Gönyeli-Alayköy Rallisi” gerçekleştirileceği kaydedildi.



Ralli kapsamında düzenlenecek olan Yenikent Şehir İçi Etabı (Ralli Şov) için, Gönyeli Belediye Bulvarı’nın Bereket Fırını kavşağı ile Damdelen Alpet Petrol kavşağı arasında kalan kısmın, yarın 21.00-01.00 saatleri, 11 Ekim Cuma günü 15.00-01.00 saatleri ve 13 Ekim Pazar günü 15.00-01.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağından ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı belirtildi.



Belirtilen tarih ve saatler arasında, Gönyeli Belediye Bulvarı’nı kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

