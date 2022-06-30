“Gönyeli artık en üst ligin zirvesinde”

Gönyeli Belediyesi organizasyonuyla Kültür Sanat Buluşması gerçekleştirildi. Çocuklar ve gençler Gönyeli SAM’da hünerlerini sergiledi. Başkan Benli “En güçlü belediyeyi yarattık. Ve en üst ligin zirvesindeyiz. Halktan aldığımız destekle bunu başardık. Bugün kimsenin gelemediği yere geldik” dedi

Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi’nin organizasyonuyla düzenlenen Kültür Sanat Buluşması çocuk konsepti ile önceki akşam gerçekleştirildi.Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde onlarca çocuk hem yeteneklerini yeniden keşfediyor hem de becerilerini geliştiriyor.Kültür Sanat Buluşması’nın önceki akşam gerçekleştirilen etkinliğinde çocukların eserleri hem ailelere hem de kültür sanat sevdalılarına sergilendi.Çocukların keman dinletisi, tiyatro gösterisi, gitar ve piyano gösterileri dakikalarca ayakta alkışlandı.Etkinlikte Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli de bir konuşma yaparak eser sahiplerini tebrik etti.Düzenlenen gecede Gönyeli SAM bünyesinde hayata geçirilen Seramik ve Resim kurslarının eserleri geceye katılanlara sergilendi. Bir yılın emeğinin halka sunulduğu organizasyona katılım yüzleri güldürdü.Keman Çağla Özalp ve Kumsal Çatal’ın keman dinletisi ile başlayan etkinlikte, İlkokul Tiyatro Gurubu interaktif doğaçlama gösteri sundu. Gösteride Şimal Dervişoğlu, Melin Kunt, Peri Yumuk, Melek Kocagöz ve Sıla Turaç sahne aldı.Daha sonra Poyraz Ceylan’ın ve Evrem Bürüncük’ün gitar dinletisi ile süren etkinlikte, orta ve lise tiyatro grubu İnteraktif Doğaçlama Gösterisi yer aldı. Gösteride Vildan Zeki, Kumsal Çatal, Deniz Ahmet Özmert sahne aldı.Tiyatro gösterisinin ardından piyano dinletisinde şu isimleri eserlerini sundu. PiyanodaSahra Kutlu, Göktürk Çayırcı, Bade Güzel, Sıla Ece Turaç, Rima Özduru, Yaren Erkurt, Rümeysa Sürmeli, İnci Lara Işıman ve İpek İkinci isimleri yer aldı.BENLİ: ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZGönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukları hayata hazırlarken onların yeteneklerini ve eğilimlerini farkederek hareket etmenin çok önemli olduğunu söyledi.Benli, 2012 yılında çalışmalarına başladıkları, 2014 yılında ise tesisini Gönyeli’ye kazandırdıkları Gönyeli SAM’da kültür sanat etkinliklerinin çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.Gönyeli SAM’da 2012 yılından beridir çocukların sosyalleşmesi ve özgürlüklerini artırması hedefiyle bir çok proje ve etkinlik yapıldığını kaydeden Benli, “Buradaki eğitmenlerimizi ve teknik arkadaşlarımızı tüm emekleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.Benli, “Bugün çocuklarımız bize hünerlerini sergiliyor. Çocuklarımız bizim sandığımızdan daha becerikli ve yeteneklidir yeter ki biz fırsat verelim. Çocuklarımızın yeteneklerini fark edelim, neler istediğini görerek hareket edelim onların gelişmesinde inanın bunun çok etkisi olacak” dedi.Gönyeli’yi 30 bin nüfuslu ağır büyük bir gemiye benzeten Benli, bu gemiyi istenen hedeflere doğru götürdüklerini söyledi. Benli, “Bir takımı amatör ligden yükseltmek durumundaydık. Gerçekçi bir yaklaşımla Gönyeli’yi en üst lige çıkarmaya çalıştık. En güçlü belediyeyi yarattık. Ve en üst ligin zirvesindeyiz. Halktan aldığımız destekle bunu başardık. Bugün kimsenin gelemediği yere geldik” diye konuştu.“ÇEVREYE DAHA ÇOK YATIRIM”Benli, altyapı gibi zor işleri tamamladıktan sonra şimdilerde daha fazla gülen insana ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek bu noktada çevreye daha çok yatırım yapacaklarını belirtti.Benli sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklar hep daha mutlu olsunlar diye çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. 3288 insan Gönyeli SAM’da hizmet aldı. Şu an 21 programda 480 aktif katılımcı var.Çocuk-Gençlik Festivalleri, yaşlılara hizmet gibi bir çok insan odaklı projede çalışıyoruz, çalışacağız. Ülkemizin içinden geçtiği çeşitli siyasi istikrar sorunları ve birçok belediyede maaş ödeyememe sorunları var. Bizim büyük gemimiz bu dalgalarda sallanıyor ancak varacağımız limana güvenle varıyoruz. Kimsenin hedefleyemediklerini başardık ve yeni hayaller kuruyoruz.”