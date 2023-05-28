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Gönyeli-Alayköy’de Dünya Çocuk Günü Çocuk Şenliği ile kutlanacak

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Şenlik, perşembe günü saat 18.30’da Gönyeli Belediyesi eski hizmet binasından başlayacak ve Yalçın Park’a kadar sürecek kortej yürüyüşü ile başlayacak

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Gönyeli-Alayköy’de Dünya Çocuk Günü Çocuk Şenliği ile kutlanacak
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi, geleneksel 1 Haziran Dünya Çocuk Günü  Çocuk Şenliği’ni bu yıl kapsamını genişleterek düzenliyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, şenlik, perşembe günü saat 18.30’da Gönyeli Belediyesi eski hizmet binasından başlayacak ve Yalçın Park’a kadar sürecek kortej yürüyüşü ile başlayacak.  

Ardından ise saat 19.00’da Gönyeli Yalçın Park’ta Gönyeli-Alayköy sınırları içerisindeki okul öğrencileri gösterilerini sunacak.  Çocuklar için birçok ikram, yüz boyama, bando takımları, oyuncaklar, balon dağıtımı gibi etkinliklerin de yapılacağı şenlikte, maskot ve palyaçolar da yer alacak. Öte yandan SÜTEK sponsorluğunda dondurma ve ayran ikramı yapılacak.

Cumartesi günü Belediye Bulvarı’nda Uçurtma Şenliği ve Alışverişi Şöleni düzenlenecek

Cumartesi günü, Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı’nda Uçurtma Şenliği ve Yenikent Alışveriş Şöleni düzenlenecek. 

10 yaş ve altı çocuklar için kurulacak bisiklet eğlence ve beceri parkuru ile saat 15.00’te çocuklara yönelik etkinlikler başlayacak. Belediye tarafından saat 16.00 itibarı ile dağıtılacak uçurtmalar uçurulacak. Uçurtma şenliği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliği ile depremzede çocukları da ağırlayacak. Yine çocuklar için Comedy Magic Show ve birçok etkinlik şenlik alanında gerçekleşecek.

Gün boyu devam edecek alışveriş şenliğinde vatandaşlar da Belediye Bulvarı’ndaki dükkanlardan özel indirimlerle alışveriş yapabilecek.  Alışveriş şöleni çerçevesinde DJ Yusuf Coşkuner, Eda Kandulu ve Nafiz Dölek sahne alacak.

Şenliğin final konseri ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Aydilge ile yapılacak. Alışveriş ve Uçurtma Şenliği’nin bu yılki sponsorluğunu Radyo Juke, Espresso Lab, Ektam, Cardplus ve SÜTEK yapacak.


 Çocuk Şenliği pazar günü Alayköy’de


Pazar günü ise Alayköy’de Çocuk Şenliği düzenlenecek. 

Üsküdar Sokak, Alayköy Camii arkası parkında gerçekleştirilecek çocuk şenliğinde Gönyeli’de olduğu gibi ücretsiz uçurtma, ikramlar, yüz boyama, şişme oyun grupları, maskotlar, bisiklet eğlence parkuru, sokak oyunları ve palyaçolar olacak. Saat 16.30-18.30 saatleri arasında yapılacak etkinlikte Comedy Magic Show gösterisini sunacak. 

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