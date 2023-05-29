Gönyeli-Alayköy çocuklarla coşacak

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin Dünya Çocuk Günü’nde düzenleyeceği Çocuk Şenliği’nde minikler gönüllerince eğlenecek

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, geleneksel olarak Dünya Çocuk Günü’nde düzenlediği Çocuk Şenliği’ni bu yıl kapsamını genişleterek düzenliyor.

1 Haziran Günü Gönyeli Belediyesi Eski Hizmet Binası’ndan başlayacak kortej yürüyüşü Yalçın Park’a kadar sürecek. Ardından ise Gönyeli Yalçın Park’ta çocuklar gösterilerini sunacak, gönüllerince eğlenecek.

3 Haziran Cumartesi günü ise Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı’nda Uçurtma Şenliği ve Yenikent Alışveriş Şöleni düzenlenecek.

4 Haziran Pazar Günü ise Alayköy’de Çocuk Şenliği düzenlenecek. Böylelikle Gönyeli-Alayköy’de çocuklar Dünya Çocuk Günü’nü muhteşem etkinliklerle kutlamış olacak.

Gönyeli Alayköy Çocuk Şenliği 1 Haziran Perşembe günü Saat 18:30’da Gönyeli Belediyesi Eski Hizmet Binası’ndan Yalçın Park’a yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak şenlik, Yalçın Park’ta düzenlenecek gösterilerle devam edecek.

Saat 19.00’da Yalçın Park’ta başlayacak şenlikte Gönyeli-Alayköy sınırları içerisindeki okullar gösterilerini sunacak.

Çocuklar için birçok ikram, yüz boyama, bando takımları, oyuncaklar, balon dağıtımı gibi etkinliklerin de yapılacağı şenlikte minikler maskotlar ve palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlenecek.

Öte yandan SÜTEK sponsorluğunda miniklere dondurma ve ayran ikramı da yapılacak.

Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı 3 Haziran Cumartesi günü uçurtma şenliği ve Yenikent esnafı işbirliği ile alışveriş şölenine ev sahipliği yapacak.

10 yaş ve altı çocuklar için kurulacak Bisiklet Eğlence ve Beceri parkuru ile saat 15.00’te çocuklara yönelik etkinlikler başlayacak.

Minikler, Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından saat 16.00 itibarı ile dağıtılacak uçurtmalarıyla gökyüzünü dolduracak. Uçurtma şenliği Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliği ile depremzede çocukları da ağırlayacak.

Yine çocuklar için Comedy Magic Show ve birçok etkinlik şenlik alanında gerçekleşecek.

Gün boyu devam edecek alışveriş şenliğinde yetişkinler de unutulmadı. Vatandaşlar Cumartesi günü Belediye Bulvarı’ndaki dükkanlardan özel indirimlerle alışveriş yapabilecek.

Alışveriş şöleni çerçevesinde Dj Yusuf Coşkuner ve Eda Kandulu, Nafiz Dölek de sahne alacak.

Şenliğin final konseri ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Aydilge ile yapılacak. Alışveriş ve Uçurtma Şenliği’nin bu yılki sponsorluğunu Radyo Juke, Espresso Lab, Ektam, Cardplus ve Sütek yapacak.

Dünya Çocuk Günü’nde Alayköylü çocuklar da unutulmadı. 4 Haziran Pazar Günü Üsküdar Sokak, Alayköy Camii Arkası Parkı’nda gerçekleştirilecek çocuk şenliği ile çocuklar birçok etkinlikle eğlenecek.

Saat 16.30-18.30 saatleri arasında yapılacak etkinlikte Comedy Magic Show da gösterisini sunacak. Yine Gönyeli’de olduğu gibi şenlikte ücretsiz uçurtma, ikramlar, yüz boyama, şişme oyun grupları, maskotlar, bisiklet eğlence parkuru, sokak oyunları ve palyaçolar olacak.

