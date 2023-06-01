banner913
banner932
Hayat Kime Güzel oyunu yarın ve cumartesi KHYD yararına sahnelenecek
Hayat Kime Güzel oyunu yarın ve cumartesi KHYD yararına sahnelenecek
10 0
Polise bıçak çekti
Polise bıçak çekti
59 0
 
Merit Lefkoşa Otel'in gurur gecesi
Merit Lefkoşa Otel'in gurur gecesi
131 0
Tatar, Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor
Tatar, Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor
16 0
"Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" semineri dün akşam yapıldı
13 0
“Resmen trafik terörü yaşanıyor”
“Resmen trafik terörü yaşanıyor”
16 0
İskele ilçesinde 10 köyde bugün 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisi olacak
İskele ilçesinde 10 köyde bugün 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisi olacak
57 0
banner915

Gönyeli-Alayköy Çocuk Şenliği, bu akşam gerçekleştiriliyor.

banner476

banner825
Gönyeli-Alayköy Çocuk Şenliği, bu akşam gerçekleştiriliyor.
banner931
Gönyeli-Alayköy Çocuk Şenliği, bu akşam gerçekleştiriliyor.
Gönyeli Eski Belediye Hizmet Binasından Yalçın Park’a Kortej Yürüyüşü ile 18.30’da başlayacak şenlikte çocukların dans gösterileri ve Eda Kandulu ile çocuklara yönelik eğlenceler yer alacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.