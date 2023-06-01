Gönyeli-Alayköy Çocuk Şenliği, bu akşam gerçekleştiriliyor.
Gönyeli Eski Belediye Hizmet Binasından Yalçın Park’a Kortej Yürüyüşü ile 18.30’da başlayacak şenlikte çocukların dans gösterileri ve Eda Kandulu ile çocuklara yönelik eğlenceler yer alacak.
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