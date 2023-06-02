Gönyeli-Alayköy Belediyesi çocuk şenliği hafta sonu devam edecek

Gönyeli Alayköy Belediyesinden verilen bilgiye göre Çocuk Şenliği kapsamında dün Gönyeli Eski Hizmet Binası’ndan, Gönyeli Yalçın Park arasında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gönyeli Yalçın Park’ta Neşe Yuvam, Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ekipleri gösteri sahneledi.

Etkinliklere yarın Gönyeli Belediye Bulvarında Pazar günü de Alayköy’de devam edilecek.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu etkinliğin başında yaptığı konuşmada bu yılki etkinliklerin kapsamını genişleterek 3 güne yaydıklarını, belediyeciliğin artık klasik belediyecilik anlayışından çıktığını ve her alanda vatandaşlara hizmet etmenin şart olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, etkinlikleri düzenlemede en büyük katkıyı bölgedeki devlet okulları ve özel eğitim kurumlarından aldıklarını ifade etti.

-Etkinlikler cumartesi Belediye Bulvarında Pazar Alayköy’de

Gönyeli Belediye Bulvarı’nda yarın uçurtma şenliği, Yenikent esnafı işbirliği ile alışveriş şöleni, bisiklet etkinliği düzenlenecek ve Comedy Magic Show sahne alacak, etkinlikler 15:00’da başlayacak. Şenliğin finalinde Türkiye’nin sanatçılarından Aydilge sahne alacak.







Alayköy’de de 4 Haziran Pazar, Alayköy Camii arkasındaki parkta Comedy Magic Show gösteri sunacak, uçurtma, yüz boyama, şişme oyun grupları, maskotlar, bisiklet eğlence parkuru, sokak oyunları ve palyaçolar olacak. Etkinlikler 16.30’da başlayacak.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, geleneksel olarak Dünya Çocuk Günü’nde düzenlediği Çocuk Şenliği’nin ilk etkinliği dün akşam Gönyeli Yalçın Park’ta gerçekleştirildi.