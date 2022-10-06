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Göçmenköy Festivali yarın başlıyor

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Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği tarafından Göçmenköy Parkında yapılacak festival yarın saat 17.00’de başlayacak

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Göçmenköy Festivali yarın başlıyor


Dernekten verilen bilgiye göre, halk dansları, modern dans, zumba gösterileri yanında konserlerin yer alacağı etkinlikte, Göçmenköy Futbol Akademisi çocuklarının katılacağı futbol etkinliği ve çocuklara yönelik zumba kids atölyesi de bu yıl festivalde yerini alacak.



Yöresel ürünler olan palüze ve tarhana tanıtımı ile ikramının yapılacağı festivalde çeşitli stantlar yer alacak. Çocuklara yönelik balon ve trambolin ile park oyun alanı ile festival süresince çocuklar için ortam oluşturulacak.

Fesitval, 8 Ekim Cumartesi gecesine kadar devam edecek.

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