GMTMK öğrencilerinden “Bir El Bin Pati” projesi

Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) Onur Kurulu öğrencileri KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin işbirliğinde düzenlenen ‘’İyilikte Yarışalım’’ sosyal sorumluluk yarışmasına ‘Bir El Bin Pati’’ projesi ile katıldı.Projede sokak hayvanları için mama ve mama kabı bağış kampanyası yapılarak hem öğrencilerden hem de halk ve kurumlardan mama ve mama kabı toplandı.Kampanya süresince Sokak hayvanları ile ilgili farkındalık yaratmak için etkinlikler de yapıldı.Gazimağusa Belediye başkanına ziyaret yapılarak proje anlatıldı. Gazimağusa Belediyesi’nin köpek barınağı ile ilgili bilgiler alındı.Gazimağusa Belediyesi sağlık şube amiri İlke Sabit Soyer okula davet edilerek bir söyleşi gerçekleştirildi.Özellikle Gazimağusa köpek barınağında neler yapıldığı ve köpek sahiplenmenin neden önemli olduğu konularında öğrenciler bilgilendirildi.Okulda bir kermes düzenlenerek elde edilen gelirle Altın Patiler Derneği’ne kısırlaştırma operasyonları için bağış yapıldı. Ayrıca eczacı dostlardan elde edilen ilaçlar da barınağa bağışlandı.Proje sonunda toplanan mamalar ve mama kaplarının bir kısmı Gazimağusa Belediyesi köpek barınağına bağışlanırken bir kısmı da okulun daimi misafirleri olan can dostlar için ayrıldı.Barınak ziyaretinde öğrenciler ve can dostları çok duygulu anlar yaşadılar. ‘’Satın alma sahiplen ‘’ düşüncesinin öğrenciler arasında çok etkili olduğu da görüldü.