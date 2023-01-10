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GKK’dan Mersinlik bölgesine beş bin fidan

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GKK, düzenlediği anlamlı bir etkinlikle dayanışma örneği sergiledi ve geçtiğimiz yıl çıkan yangında büyük zarar gören Mersinlik bölgesine 5 bin fidan dikti

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GKK’dan Mersinlik bölgesine beş bin fidan
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personeli, aileleri, çocukları ve vatani görevini yapan mücahitlerin de katılımıyla 7 Ocak Cumartesi günü İskele/Mersinlik bölgesinde Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliği ile ağaçlandırma faaliyeti icra etti.
21–24 Haziran 2022 tarihleri arasında Mersinlik bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonucu yanan 30 dönümlük alanda yangının açtığı yaraların sarılması, doğal dengenin korunması, erozyonla mücadelenin sağlanması, ağaç ve doğa sevgisinin geliştirilmesi maksadıyla yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla 2 bin Servi, 1850 adet Fıstık Çamı, 600 adet Okaliptüs ve 550 adet Ilgın olmak üzere toplam 5 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.
 
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